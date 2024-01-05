Белгород, 5 января, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Жителям Белгорода рекомендовано оклеить окна скотчем на случай воздействия взрывной волны. Об этом сообщает 5 января официальный Telegram-канал мэрии города.

ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе

«Это хороший способ защитить их от взрывной волны: стёкла не разлетятся на мелкие осколки», — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что получили такие рекомендации от специалистов ГО и ЧС, и прикрепили к сообщению картинки с вариантами оклейки окон. Лучше пройтись по всему периметру окна и клеить скотч крест-накрест, добавили власти.

Канал мэрии Белгорода в Telegram

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об очередном обстреле города со стороны Украины в ночь на 5 января. По предварительным данным, с осколочными ранениями госпитализированы двое мужчин. Кроме того, повреждены более 30 автомобилей и остекление в многоквартирных домах на улицах Почтовой и Макаренко.