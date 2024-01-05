Белград, 5 января, 2024, 13:15 — ИА Регнум. На матче баскетбольной Евролиги между сербскими клубами «Црвена Звезда» и «Партизан» фанаты почтили память жертв трагедии в Белгороде.

ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMA

В ходе игры 19-го тура фанаты на трибунах арены развернули плакат со словами поддержки «Белгород, мы с тобой».

Встреча проходила в Белграде и завершилась победой «Црвены Звезды» со счётом 88:72.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода, используя ракеты «Ольха» с кассетной начинкой и снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. По сообщению Минобороны, российские средства ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов. О ситуации в области после ракетной атаки ВСУ доложили президенту Владимиру Путину.

В результате обстрела погибли 25 человек, в том числе пять детей.

На встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского 1 января российский лидер назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ террористическим актом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. При этом глава государства подчеркнул, что наносить по примеру ВСУ удары по площадям ВС РФ не будут и продолжат уничтожение военных объектов противника.