Пекин, 5 января, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Компания China Aviation Industry General Aircraft провела первый в КНР тестовый полёт двухместного самолёта AG60E национального производства на электрической тяге, сообщило 5 января агентство Xinhua.

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По его данным, испытания прошли в восточной провинции Чжэцзян. Самолёт представляет собой модифицированную версию одномоторного спортивного AG60. Новая лётная машина достигает 6,9 м в длину, размах её крыльев составляет 8,6 м. Она способна развивать скорость до 185 км/ч.

В компании-разработчике отметили, что китайский проект по производству электросамолётов стимулирует развитие стратегической отрасли, ориентированной на популяризацию низковысотных полётов.

Как передавало ИА Регнум, в 2021 году пресс-служба Rolls-Royce сообщала, что её электрический самолёт Spirit of Innovation стал самым быстрым полностью электрическим летательным аппаратом. В ходе испытаний на полигоне министерства обороны Великобритании Boscombe Down электросамолёт установил три мировых рекорда.

Средняя скорость самолёта на дистанции 3 км составила 555,9 км/ч, на дистанции 15 км — 532,1 км/ч. Максимальная скорость, которую развил электросамолёт во время этих полётов, достигла 623 км/ч.