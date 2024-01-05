Красногорск, 5 января, 2024, 13:05 — ИА Регнум. В Московской области сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию. Об этом 5 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она отметила, что полицейские задержали жителя города Москвы по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

По предварительной информации, фигурант с сообщником организовали лабораторию в частном доме, принадлежащем матери последнего. В ходе осмотра дома стражи порядка нашли 99 вакуумных пакетов, четыре пластиковых контейнера с веществом белого цвета, стеклянные колбы различных объёмов и канистры с жидкостью. Всего было изъято порядка 100 килограммов порошка, уточнила Волк.

Она добавила, что, согласно заключению экспертизы, в представленном на исследование веществе содержится наркотическое средство.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под домашним арестом. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение его соучастника.

Как передавало ИА Регнум, глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил 18 декабря по итогам заседания Государственного антинаркотического комитета, что полицейские пресекли канал сбыта наркотиков в Московской и Тульской областях, изъяв более 500 кг наркотического средства и около 700 л прекурсоров из незаконного оборота. Он отметил, что участники преступного сообщества действовали в двух регионах. Они изготавливали наркотики и сбывали их через интернет-магазин. Министр уточнил, что в общей сложности на счету фигурантов не менее 240 наркопреступлений.

Ранее сотрудники полиции пресекли деятельность сети нарколабораторий в Рязанской, Московской и Псковской областях. Сеть управлялась с территории Украины. В рамках предварительного расследования было изъято примерно 1,5 тонны синтетического наркотика и более 35 тонн компонентов для его изготовления. Сотрудники полиции задержали 21 фигуранта, 12 из которых оказались украинскими гражданами.