Севастополь, 5 января, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в Telegram-канале.

Развожаев в сообщении призвал жителей города плотно закрыть окна и не подходить к ним, перекрыть газ, воду и отключить электричество, а также укрыться к комнате с несущими стенами, опустившись на пол подальше от окон.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе сегодня уже объявляли воздушную тревогу. 4 января она длилась около полутора часов. В Минобороны РФ уточнили, что в Крыму в этот день были перехвачены и уничтожены десять украинских ракет. Развожаев назвал отражённую 4 января атаку ВСУ на город самой массированной за последнее время.