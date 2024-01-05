США, 5 января, 2024, 13:13 — ИА Регнум. В штате Южная Дакота 4 января потерпел крушение стратегический бомбардировщик Rockwell B-1B Lancer, сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на заявление ВВС США.

Марина Лысцева/ТАСС

«B-1 Lancer разбился сегодня примерно в 17:50 (5 января в 2:50 мск) при попытке приземлиться на установку. В момент катастрофы он находился на тренировочном полёте. На борту находились четыре члена экипажа. Все четверо благополучно катапультировались», — сказано в заявлении 28-го бомбардировочного крыла авиабазы Элсворте.

Отмечается, что во время инцидента в штате была плохая видимость, низкая облачность и минусовая температура.

Военное командование инициировало выяснение причин инцидента.

О бомбардировщике

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1 Lancer был разработан в качестве носителя ядерного боеприпаса для замены Boeing B-52 Stratofortress компанией Rockwell International в 70-80-х годах прошлого века. На вооружение ВВС США встал в июле 1985 года, но в 1990-х годах разработчики решили оснастить модель обычными видами вооружения.

На сегодняшний день существует три модификации бомбардировщика. B-1A, B-1B и B-1R, который всё ещё находится в стадии разработки. В Южной Дакоте потерпел крушение именно B-1B Lancer, отличительной чертой которого является внедрение системы катапультируемых кресел ACES II, позволяющей каждому члену экипажа спастись отдельно.

Менее 60 из 100 бомбардировщиков модификации B-1B остаются в строю на авиабазе Дайсс в Техасе и на базе ВВС Эллсворт.

Весной 2021 года власти США сообщили о планах полностью отказаться от использования B-1 Lancer к 2036 году.

Недавние инциденты с воздушными суднами ВВС США

В прошлом году во время корейско-американских учений утром 11 декабря потерпел крушение американский истребитель F-16, который взлетел с базы Осан. Уточнялось, что пилоту удалось спастись в экстренной ситуации.

До этого, в конце ноября, американский конвертоплан Osprey рухнул в море в районе префектуры Каносима в Японии. Сообщалось, что место крушения находится примерно в 2–4 километрах от аэропорта Якусима. Позже японские спасатели обнаружили обломки рухнувшего в море конвертоплана. Тогда вертолёт, направлявшийся к месту поисков, заметил с неба нечто, похожее на обломки Osprey. Вскоре после этого водолазы японской береговой охраны обнаружили останки пяти членов экипажа на месте крушения.

Перед этим американский самолёт-разведчик оказался в воде у побережья Гавайев после того, как выкатился за взлётно-посадочную полосу. Тогда военный самолёт частично оказался в воде. На его борту находились девять человек, все они получили незначительные травмы и смогли добраться до берега.

Инцидент произошел с предназначенным для наблюдения и патрулирования самолётом Boeing P8 Poseidon.

Кроме того, 10 ноября потерпело крушение в ходе тренировочного полёта воздушное судно над восточной частью Средиземного моря. Вылет американских военных был совершён исключительно в тренировочных целях, никаких указаний на враждебные действия не было.

Предполагается, что крушение случилось во время «рутинной дозаправки» в воздухе.

Позже глава минобороны США Ллойд Остин сообщил, что в результате ЧП погибли пять военнослужащих США.

В апреле 2023 года два вертолёта ВВС США потерпели крушение недалеко от населённого пункта Хили в американском штате Аляска. На борту каждого AH-64 Apache во время тренировочного вылета находилось по два человека. В результате инцидента погибли трое военнослужащих США.

Проблема квалификации лётчиков

В начале декабря американское издание The National Interest написало, что подготовка военных летчиков создает угрозу безопасности США.

«В отсутствие строгих стандартов боеготовность американских ВВС скатилась до рекордно низкого уровня. При этом генералы озабочены лишь тем, как отвлечь внимание общественности от этих проблем», — написали авторы материала.

В статье отмечалось о «беспрецедентно низкой квалификации военных летчиков ВВС США».

Более того, американский генерал военно-воздушных сил Марк Келли 26 сентября 2022 года заявил, что истощение и перегруженность парка истребителей ВВС США стали серьёзной проблемой. Он пояснил, что в распоряжении ВВС США находятся 48 эскадрилий истребителей и ещё девять ударных эскадрилий, которые состоят из устаревших штурмовиков A-10 Thunderbolt II. При этом командование возлагает на военнослужащих задачи, для выполнения которых нужны 60 эскадрилий. По словам Келли, неудивительно, что боевые машины буквально истощены от перегрузок.