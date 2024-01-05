Симферополь, 5 января, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Крым исключительно в наручниках, заявил 5 января вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, комментируя его желание посетить полуостров в случае победы Украины в конфликте с Россией.

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«В Крым мы Зеленского приглашали давно. Уже потеряли надежду увидеть его на крымской земле, потому что за все те слова, за все те спичи рано или поздно придётся отвечать», — сказал он NEWS.ru.

Бобков предложил сделать Крым местом для суда над главой киевского режима.

«А то, что мы его можем здесь увидеть исключительно в наручниках, это абсолютно очевидно, потому что невооруженным взглядом видно, что происходит на фронте», — отметил депутат.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский сообщил в интервью Чешскому телевидению, что хочет увидеть море и собирается в Крым. Таким образом он ответил на вопрос, что сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте.

Кроме того, Зеленский раскрыл планы будущих операций ВСУ, согласно которым в 2024 году украинская армия будет активно действовать с целью изоляции Крыма и переключится на оборону на востоке. Крым и Чёрное море будут «центром притяжения» усилий ВСУ, а будущая операция против полуострова станет «примером для всего мира», заявил глава киевского режима.

Депутат крымского парламента Иван Шонус 2 января отреагировал на слова Зеленского о захвате полуострова, назвав их очередным популизмом. За последние десять лет жители Крыма много раз слышали заверения киевских властей о скором захвате полуострова. Россия способна защитить свои территории от любого агрессора, подчеркнул депутат.

Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник поделился мнением, украинское руководство может попытаться атаковать Крым для того, чтобы «понравиться» Великобритании. По его словам, Лондон воспринимает конфликт с Россией как «ещё одну Крымскую войну». Именно британские ракеты Storm Shadow и морские беспилотники будут наиболее активно применяться в ходе операций против полуострова, предположил аналитик.