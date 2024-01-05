В Крыму заявили, что ждут Зеленского на полуострове только в наручниках
Депутат Бобков: в Крыму Зеленского можно будет увидеть только в наручниках
Симферополь, 5 января, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Крым исключительно в наручниках, заявил 5 января вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, комментируя его желание посетить полуостров в случае победы Украины в конфликте с Россией.
«В Крым мы Зеленского приглашали давно. Уже потеряли надежду увидеть его на крымской земле, потому что за все те слова, за все те спичи рано или поздно придётся отвечать», — сказал он NEWS.ru.
Бобков предложил сделать Крым местом для суда над главой киевского режима.
«А то, что мы его можем здесь увидеть исключительно в наручниках, это абсолютно очевидно, потому что невооруженным взглядом видно, что происходит на фронте», — отметил депутат.
Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский сообщил в интервью Чешскому телевидению, что хочет увидеть море и собирается в Крым. Таким образом он ответил на вопрос, что сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте.
Кроме того, Зеленский раскрыл планы будущих операций ВСУ, согласно которым в 2024 году украинская армия будет активно действовать с целью изоляции Крыма и переключится на оборону на востоке. Крым и Чёрное море будут «центром притяжения» усилий ВСУ, а будущая операция против полуострова станет «примером для всего мира», заявил глава киевского режима.
Депутат крымского парламента Иван Шонус 2 января отреагировал на слова Зеленского о захвате полуострова, назвав их очередным популизмом. За последние десять лет жители Крыма много раз слышали заверения киевских властей о скором захвате полуострова. Россия способна защитить свои территории от любого агрессора, подчеркнул депутат.
Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник поделился мнением, украинское руководство может попытаться атаковать Крым для того, чтобы «понравиться» Великобритании. По его словам, Лондон воспринимает конфликт с Россией как «ещё одну Крымскую войну». Именно британские ракеты Storm Shadow и морские беспилотники будут наиболее активно применяться в ходе операций против полуострова, предположил аналитик.