Саратов, 5 января, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Саратовской области особо охраняемой природной территории федерального значения — национального парка «Дьяковский лес», сообщили 5 января в пресс-службе правительства.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Общая площадь национального парка составит более 18,5 тыс. га. Он расположится на территории Краснокутского муниципального района на базе памятника природы регионального значения «Дьяковский лес», который является единственным крупным лесным массивом в заволжских степях», — сказано в сообщении.

В этом лесу обитают редкие виды животных и птиц, а также произрастает более 700 видов растений, часть из которых занесена в Красную книгу России, отметили в пресс-службе правительства. Работа по созданию национального парка ведётся в рамках национального проекта «Экология».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года вступил в силу закон о туризме на особо охраняемых природных территориях. Документ определяет нормы строительства туристической инфраструктуры на таких объектах.

За первое полугодие 2023 года площадь особо охраняемых природных территорий была увеличена на 5,4 млн гектаров, их посетителями стали более 5,88 миллиона человек. Предполагается, что к 2025 году количество туристов в нацпарках и заповедниках составит не менее 12,5 миллиона человек в год.

В апреле 2023 года Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за незаконный сбор и за уничтожение ценных растений и грибов, внесённых в Красную книгу России или охраняемых международными договорами. Закон предполагает внесение в Уголовный кодекс статьи 260.1, которая предусматривает в том числе наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет. При этом уголовная ответственность не распространяется на случаи неосторожного уничтожения ценных видов растений и грибов.