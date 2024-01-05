Москва, 5 января, 2024, 12:37 — ИА Регнум. В декабре 1978 года в Москве начались необычные ограбления обеспеченных семей. Их лишали денег и ценностей Дед Мороз и Снегурочка.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Первым пострадал директор универмага Андрей Барсуков, который пустил в квартиру, как он думал, артистов в праздничных костюмах. Те поздравили семью, вручили ребёнку подарок, а потом предложили взрослым по рюмочке коньяка. Барсуков с женой скоро уснули, а позднее обнаружили пропажу всех денег.

Барсуков рассказал, что на пальцах Деда Мороза есть синие наколки. Но быстро найти грабителей милиция не смогла.

Преступление вызвало резонанс, причём одной из следующих жертв налётчиков стал сотрудник аппарата партии. Ему «артисты» угрожали охотничьим обрезом и связали. В последующие дни злоумышленники ограбили фарцовщиков, чиновников, главврача одной из больниц.

Выяснилось, что все потерпевшие водили детей в один детский сад. Там на стенде с фотографиями милиционеры обнаружили фото Деда Мороза с татуировками. Им оказался Евгений Кривошеев, сожитель уволенной за кражу продуктов воспитательницы Оксаны Варанец. В криминальных кругах его знали под кличкой Артист.

Поймали злоумышленника благодаря его же поступку. Возвращаясь с очередного «дела», он увидел во дворе плачущего мальчика и подарил ему дорогую игрушку. Родители заподозрили неладное и сообщили в милицию.

Суд приговорил Евгения к пяти годам колонии, а его подельницу Оксану — к четырём.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре необычные преступления произошли в ряде регионов. Так, в столице у 70-летней пенсионерки пропал iPhone 12 за 70 тысяч рублей. Воровкой оказалась 79-летняя старушка.

За шутку о выкупе будут судить жителя Петербурга, у которого во время вечеринки закончились деньги. Он не придумал ничего лучше, как позвонить приятелю и сказать, что его похитили и требуют выкуп в 180 тысяч рублей. Приятель обратился в полицию.

В Новокузнецке приговорили к трём годам колонии мужчину, напавшего на улице на даму с собачкой. Злоумышленник выхватил у неё телефон, побежал прочь, но споткнулся, упал и уснул. Разбудили его сотрудники полиции.