Москва, 5 января, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Более 3,5 тыс. операторов FPV-дронов подготовлено в рамках специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны РФ, рассказывая об итогах работы Вооружённых сил России в 2023 году.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подготовлено более 1700 расчетов БЛА, более 3,5 тыс. операторов FPV-дронов. Дополнительно оборудовано более 1500 учебных мест, эксплуатируется более 800 учебных объектов», — говорится в сообщении.

Как добавили в министерстве, были созданы полигоны и учебные центры для обучения применению таких дронов, индивидуальных средств РЭБ, а также новых авиационных средств поражения.

Как сообщало ИА Регнум, у российских артиллеристов в зоне СВО стало больше БПЛА. Минобороны РФ отметило, что беспилотники — наиболее эффективное средство получения разведывательной информации. Они успешно используются в составе разведывательно-ударных комплексов, обеспечивая огневое поражение целей в режиме реального времени, а также при применении высокоточных боеприпасов типа «Краснополь-М2».