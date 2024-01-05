Сеул, 5 января, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Южная Корея в ответ на обстрел акватории вблизи островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в Жёлтом море со стороны КНДР провела артиллерийские учения, в которых приняла участие морская пехота. Об этом 5 января сообщило агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что к учениям были привлечены самоходные артиллерийские установки K9. Манёвры начались примерно в 15:00 по местному времени (09:00 мск).

200 снарядов за два часа

В ВС Республики Корея отметили, что 5 января береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в период примерно с 9:00 до 11:00 по местному времени (03:00 — 05:00 мск). По его данным, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет. Снаряды упали к северу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей.

Стрельба со стороны КНДР стала причиной приказа об эвакуации для жителей западных южнокорейских островов, поскольку в указанном районе не исключены боевые действия. На острове Ёнпхёндо эвакуацию объявили в 12:02 и 12:30 по местному времени (06:02 и 06:30 мск). Сеул назвал стрельбу провокацией, южнокорейские военные призвали Пхеньян к немедленному прекращению действий, ведущих к кризисным ситуациям.

Ситуация накаляется

Южнокорейская морская пехота, расквартированная на северо-западных островах, провела учебные стрельбы по морским условным целям впервые с момента заключения межкорейского соглашения о снижении военной напряженности от 19 сентября 2018 года. Это соглашение устанавливало морские буферные зоны, где запрещалось вести артиллерийский обстрел.

В конце 2023 года Сеул частично приостановил действие соглашения в знак протеста против запуска северокорейского спутника-шпиона. А в ноябре Пхеньян в одностороннем порядке отказался от договора. Тогда же северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал армии и промышленности страны активизировать усилия по подготовке к возможной войне.

Глава КНДР указал на серьёзную военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове, накалившуюся до предела из-за «беспрецедентных происков» США и их сателлитов против республики. Он поручил военным «полностью уничтожить» США и Южную Корею, если те будут осуществлять провокации.

Риски столкновения высоки

В прошлый раз береговая артиллерия КНДР проводила стрельбы в декабре 2022 года. 23 ноября 2010 года в районе находящегося под контролем Республики Корея острова Ёнпхёндо произошла артиллерийская перестрелка между Севером и Югом, приведшая к человеческим жертвам.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 4 января сообщило, что риски прямого столкновения Вооружённых сил КНДР и Республики Корея в 2024 году наиболее высоки.

«По просьбам и при активном сотрудничестве марионеток ещё больше интервентов, в первую очередь из США и Японии, будут бродить по Корейскому полуострову, они проводят беспрецедентную по масштабу провокационную политику в военной сфере, включающую ядерный удар», — сказано в сообщении.

В августе 2023 года министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США своими действиями ставят ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны. Он напомнил, что с начала 2023 года Вашингтон перебросил на территорию Южной Кореи значительные объёмы ядерных средств.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров 19 октября заявил, что Москва вместе с Пхеньяном и Пекином выступает за налаживание регулярных переговоров по безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий.