Москва, 5 января, 2024, 12:18 — ИА Регнум. В парках Москвы открыли пункты бесплатной раздачи горячих безалкогольных напитков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

РИА Новости/Павел Бедняков

Отмечается, что жители и гости города могут угоститься горячими безалкогольными напитками (глинтвейн, чай, кофе) в подведомственных Департаменту культуры столицы парках, в которых были открыты пункты для бесплатной раздачи напитков.

Уточняется, что пункты открыли для того, чтобы посетители комфортнее себя чувствовали в холодную погоду.

Кроме этого, парки Москвы подготовили разнообразную программу на время новогодних каникул, говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, аномальные морозы в Москве сказываются на работе аэропорта Шереметьево. В ночь на 5 января возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний из-за аномально низкой температуры на протяжении более двух суток. Увеличено время на обслуживание самолётов, пассажиров и обработку багажа.

В аэропорту создан оперативный круглосуточный штаб, принимаются меры. Так, сотрудники паркинга помогают владельцам отогревать и запускать автомобили. За 4 января при выезде с парковок более 250 автомобилистов воспользовались такой помощью.

По данным синоптиков, в Москве ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы, температура опускалась до минус 27,1 градуса. Таких морозов в этот день в российской столице не было 42 года, сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В столичном Метеобюро сообщили, что в Московском регионе морозы продержатся всю первую неделю января.