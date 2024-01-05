Челябинск, 5 января, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Один из фигурантов уголовного дела о нападении группы мигрантов на ветеранов СВО и их жён в новогоднюю ночь в Челябинске заключён под стражу, сообщили 5 января в управлении Следственного комитета по региону.

Дарья Драй ИА Регнум

Фигуранту было предъявлено обвинение в хулиганстве, отметили в СК.

«Фигуранту <…> предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении управления.

Следователи ходатайствовали об аналогичной мере пресечения для ещё двоих фигурантов дела, но суд отправил их под домашний арест, СК обжаловал эти решения, добавили в управлении.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 1 января в Советском районе Челябинска пятеро нетрезвых мигрантов вели себя вызывающе и оскорбляли женщин, которые ждали такси. Женщины оказались жёнами ветеранов СВО, мужья вступились за них, после чего конфликт перерос в драку. Подозреваемые, кроме того, выкрикивали оскорбления в адрес местных жителей.

Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Троих подозреваемых задержали 1 января, ещё одного — 3 января.