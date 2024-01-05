Хельсинки, 5 января, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Финляндия продолжает осуществлять транзит российского ядерного топлива, заявил представитель пресс-службы Управления радиационной и ядерной безопасности этой страны (STUK) Ристо Исакссон.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Само по себе ядерное топливо не подпадает под санкции, и можно ожидать, что транзит будет осуществляться до тех пор, пока не будут введены санкции в отношении ядерного топлива», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в прошлом году было несколько транзитов, последний из них был в декабре. При этом он отказался уточнить, каким именно образом осуществлялась транспортировка в условиях почти закрытой границы.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря Финляндия закрыла на границе с Россией два контрольно-пропускных пункта — «Ниирала» и «Ваалимаа». Всего было закрыто восемь подобных приграничных КПП. Хельсинки объясняет решение закрыть финско-российскую границу наплывом мигрантов с территории России. В большинстве случаев речь идёт о выходцах с Ближнего Востока, желающих оказаться в Финляндии.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что закрытие границы с Россией являлось необходимым, несмотря на возникшие осложнения в повседневной жизни обычных граждан и предприятий, так как безопасность страны является приоритетной.