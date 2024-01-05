Вашингтон, 5 января, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Украинские войска были вынуждены отказаться от польских танков Т-72 из-за мощи российской армии. Об этом написал американский журнал The Atlantic.

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«Украинцы ценят свои танки Т-72 из Польши, и по ходу кампании они решили не использовать их в боевых действиях на передовой», — говорится в статье.

Отмечается, что ВСУ пытались захватить позиции российских военных с помощью танков, но это оказалось невозможным, поскольку Вооружённые силы РФ били по ним со всех сторон.

Ранее издание Asia Times отметило, что российские военные смогли уничтожить наилучшее вооружение НАТО на Украине, используя при этом своё обычное оружие. Это привело к дефициту зарубежной техники у ВСУ. В частности, у украинских военных больше нет рабочих немецких танков Leopard 2 и попытки усилить их броню не помогли, а американские Abrams даже приходится прятать от боевых действий из-за опасений, что они не выдержат столкновений с ВС России.