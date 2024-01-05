Симферополь, 5 января, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Автотранспорт возобновил движение по Крымскому мосту. Об этом 5 января сообщает информцентр в оперативном Telegram-канале по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 11:40 мск.

Ранее, в 11:17, было объявлено о временной остановке движения.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе 5 января объявляли воздушную тревогу. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что военные применили табельные средства маскировки, поэтому в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт был виден дым.

Движение на Крымском мосту временно останавливали 4 января. В это время в Севастополе объявляли воздушную тревогу. В Минобороны РФ позднее сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили над полуостровом и уничтожили десять украинских ракет. Развожаев отмечал, что атака ВСУ 4 января стала самой массированной за последнее время.