Москва, 5 января, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России поможет осуждённым, которые готовятся к освобождению, отыскать родственников, если их местонахождение неизвестно.

Илья Наймушин/РИА Новости

«У сотрудников появится возможность оказания содействия лицам, в отношении которых применяется пробация, в розыске родственников путем направления соответствующих запросов в органы записи актов гражданского состояния, адресно-справочные бюро и иные организации», — сообщила начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова ТАСС.

Такую меру поддержки сотрудники ФСИН смогут оказать для осуждённых в рамках исполнения нового закона «О пробации в РФ». Он вступил в силу 1 января 2024 года. Закон разработали, чтобы помочь людям, которые после отбытия наказания могут оказаться в трудной жизненной ситуации, пояснила Коробкова.

Кроме того, в тексте закона говорится, что для социальной реабилитации освобождающихся осуждённых сотрудники ФСИН будут помогать налаживать родственные связи и отношения с теми лицами, которые имеют положительное влияние на осуждённых, с трудовыми коллективами и образовательными организациями, добавила Елена Коробкова.

В течение девяти месяцев до окончания срока приговора осуждённый может подать заявление об оказании содействия уголовно-исполнительной инспекцией по месту его жительства в трудоустройстве, получении образования, консультировании по социальным и правовым вопросам, вопросам обязательного медицинского страхования, постановке на учет в качестве безработного и другим, пояснила представитель ФСИН.

Институт пробации может применяться в отношении как лиц, получивших условный срок, так и тех, кто находится в заключении. Но, по словам Коробковой, в приоритете адаптация осуждённых к лишению свободы после их освобождения, поскольку данная категория лиц, как правило, длительное время находится в условиях максимальной изоляции от социума.

Представитель ФСИН сообщила, что ведомство провело опрос среди лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы и принудительных работ. Из 280 тыс. опрошенных 80 тыс. сообщили, что намерены обратиться после освобождения за оказанием содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации.

«Показателем эффективности осуществления пробации и отлаженного механизма взаимодействия между субъектами пробации является соотношение численности лиц, включенных в программу пробации, к числу лиц, получивших необходимую помощь», — рассказала Коробкова.

Она подчеркнула, что успешное применение института пробации зависит напрямую не только от ФСИН. Ключевая роль отведена взаимодействию и слаженной работе всех субъектов пробации, в том числе органов власти регионов посредством включения определенных мероприятий в государственные программы субъектов РФ и муниципальные программы, добавила Елена Коробкова.

Как сообщало ИА Регнум, маркетплейсы намерены принимать на работу осуждённых с мягким режимом отбывания наказания. Такую идею положительно оценила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. При этом эксперт заявила и о возможных рисках для самих осуждённых — им могут недоплачивать.