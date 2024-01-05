Москва, 5 января, 2024, 11:57 — ИА Регнум. В избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина поступили подписи из 19 регионов. Об этом 5 января сообщил ТАСС.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Отмечается, что поступили листы с подписями, собранными в Москве, Санкт-Петербурге, Брянской, Белгородской, Воронежской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Тамбовской, Смоленской, Тульской, Тверской и Ярославской областях.

Первая партия подписей поступила в штаб 30 декабря из Московской области.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря избирательный штаб сообщил, что в России уже более 500 тысяч человек оставили подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах главы государства.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатуры Путина на выборах 2024 года во всех регионах страны стартовал 23 декабря. Его ведут не только в региональных штабах президента, но и в отделениях Народного фронта.

Выборы президента впервые станут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование стартует 25 февраля и завершится 14 марта. В выборах смогут участвовать жители всех 89 регионов.