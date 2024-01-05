Севастополь, 5 января, 2024, 11:49 — ИА Регнум. ВС России применили табельные средства маскировки в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт — это военные используют табельные средства маскировки», — написал глава Севастополя.

Перед этим губернатор объявил о воздушной тревоге в городе.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 января в Севастополе объявляли воздушную тревогу, которая длилась около полутора часов. В Минобороны РФ подтвердили, что в Крыму в этот день были перехвачены и уничтожены десять украинских ракет. Развожаев назвал отражённую 4 января атаку ВСУ на город самой массированной за последнее время.

Позже глава города сообщил, что в селе Черноречье почти 100 человек эвакуируют утром 5 января из-за вывоза и дальнейшего уничтожения части сбитой украинской ракеты.