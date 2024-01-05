Москва, 5 января, 2024, 11:47 — ИА Регнум. ЦИК РФ зарегистрировал в качестве кандидата в президенты России вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией «Новые люди». Соответствующее решение было принято 5 января на заседании комиссии.

РИА Новости/ Илья Питалев Владислав Даванков

Даванков представил в Центризбирком документы на участие в выборах президента в конце декабря 2023 года после съезда партии, на котором он был выдвинут. Он подал в комиссию документы для регистрации кандидатом 1 января.

Как сообщало ИА Регнум, президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Трёхдневное голосование на выборах президента состоится впервые. Досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта.

Всего намерение баллотироваться в президенты России в 2024 году выразили 33 кандидата. Девять кандидатов намерены выдвигаться от партий и 24 как самовыдвиженцы.

Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в выборах.