Екатеринбург, 5 января, 2024, 11:33 — ИА Регнум. В городе Берёзовском Свердловской области 16-летний подросток умер, надышавшись газом из зажигалки. Об этом 5 января сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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По данным ведомства, вечером 4 января подросток находился в гостях у знакомой девушки, где употреблял энергетические напитки и вдыхал пары газа.

Впоследствии он потерял сознание, а прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть подростка.

Отмечается, что погибший воспитывался в полной семье, обучался на первом курсе техникума, на учёте в органах системы профилактики не состоял. Сейчас проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА Регнум, Законодательное собрание Нижегородской области запретило продажу газовых зажигалок детям и подросткам. Поводом для введения запрета послужил рост числа случаев токсикомании среди несовершеннолетних, в том числе приведших к тяжёлому отравлению и смертельному исходу.