Вашингтон, 5 января, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Массированные удары Вооружённых сил России по объектам на Украине полностью истощили возможности украинской ПВО, пишет издание Newsweek.

Иван Шилов ИА Регнум

«Опасения по поводу истощения (противовоздушной) обороны растут отчасти из-за того, что поток помощи от западных союзников сократился за последнее время до минимума», — говорится в материале.

Кроме того, пишет издание, ситуацию осложняет то, что у мобильных комплексов украинской ПВО заканчиваются боеприпасы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее корреспондент Гуидо Шмидтке в эфире немецкого канала Welt заявлял, что украинская ПВО, включая западный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов из-за её неуязвимости и скорости.

Газета The Washington Post отмечала, что Украина испытывает дефицит средств ПВО. На фоне проблем с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования Киева американские власти приняли решение привлекать союзников для оказания срочной поддержки украинской стороне. В частности, США смогут поставлять Украине больше средств ПВО при экспорте снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Японии.