США, 5 января, 2024, 11:03 — ИА Регнум. В американском штате Южная Дакота 4 января разбился стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление ВВС США.

U. S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon. Rockwell B-1 Lancer

«B-1 Lancer разбился сегодня примерно в 17:50 (5 января в 2:50 мск) при попытке приземлиться на установку. В момент катастрофы он находился на тренировочном полёте. На борту находились четыре члена экипажа. Все четверо благополучно катапультировались», — сказано в заявлении 28-го бомбардировочного крыла авиабазы Элсворте.

Отмечается, что во время крушения бомбардировщика была плохая видимость, низкая облачность и минусовая температура.

Причины инцидента устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, в прошлом году во время корейско-американских учений утром 11 декабря потерпел крушение американский истребитель F-16, который взлетел с базы Осан. Уточнялось, что пилоту удалось спастись в экстренной ситуации.

До этого, в ноябре, американский конвертоплан Osprey рухнул в море в районе префектуры Каносима в Японии. Сообщалось, что место крушения находится примерно в 2–4 километрах от аэропорта Якусима. Позже японские спасатели обнаружили обломки рухнувшего в море конвертоплана. Тогда вертолёт, направлявшийся к месту поисков, заметил с неба нечто, похожее на обломки Osprey. Вскоре после этого водолазы японской береговой охраны обнаружили останки пяти членов экипажа на месте крушения.