Краснодар, 5 января, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Колумбии Кевин Кастаньо стал игроком футбольного клуба «Краснодар». Об этом 5 января сообщила пресс-служба клуба.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Отмечается, что 23-летний футболист присоединится к команде на сборах в Дубае, где подпишет личный контракт после медицинского обследования.

Ранее Кастаньо выступал за мексиканский клуб «Крус Асуль». В нынешнем сезоне он сыграл в 13 матчах и отдал одну голевую передачу. В составе сборной Колумбии он дебютировал в январе 2023 года и с тех пор провёл семь матчей.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря «Краснодар» согласовал трансфер Кастаньо. По информации ESPN Deportes, футболист обойдётся российскому клубу в 7 млн долларов.