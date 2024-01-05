Хмельницкий, Украина, 5 января, 2024, 10:29 — ИА Регнум. В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Алексей Даничев/РИА Новости

«Взрывы в Хмельницкой области. Местные паблики сообщают о работе ПВО», — говорится в публикации.

Ранее в нескольких областях Украины, в том числе и в Хмельницкой области, была объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 4 января сирены воздушной тревоги предупредили население Украины об опасности с воздуха в восьми областях. Воздушная тревога объявлялась в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской областях. Также сирены сработали в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

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