Киев, 5 января, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Российские войска продолжают оказывать давление на ВСУ. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своём YouTube-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«Давление не ослабевает. Ситуация на фронте остаётся сложной. ВС России значительно увеличили применение бронетехники и ударных дронов», — сказал Стариков.

По его словам, российские военные ведут интенсивные наступления на нескольких направлениях, отбирая позиции у ВСУ.

Ранее американский журнал The National Interest написал, что российская армия планирует разгромить ВСУ во время серии локальных наступлений с помощью превосходства в силе. По данным издания, ВС РФ наращивают запасы вооружений для боевых действий в течение 2024 года. При этом киевскому режиму требуется дополнительная помощь для удержания рубежей уже этой зимой.

Бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер заявил, что Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года из-за политических изменений в США и сокращения поддержки со стороны Вашингтона.

В декабре 2023 года бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил о превосходстве российской армии над ВСУ по всем позициям. Он отметил, что РФ обладает тысячами танков, у украинских войск их около ста и те предоставлены Западом. Также Россия имеет сотни боевых самолётов, а на Украине мечтают получить хотя бы 50. У ВСУ нет возможности справляться с российскими дронами из-за отсутствия необходимых средств радиоэлектронной борьбы, посетовал экс-депутат.