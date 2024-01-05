Анкара, 5 января, 2024, 09:58 — ИА Регнум. В Турции в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека, сообщает 5 января телеканал NTV.

milliyet.com

«Вышедший из-под контроля автобус устроил ДТП в населённом пункте Каракурт Сарыкамышского района Карса, есть погибшие и раненые», — передаёт телеканал.

По его данным, в результате аварии погибли два человека, ещё восемь пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря дорожная авария с участием автобусов произошла в турецкой Сакарье. На трассе из-за тумана столкнулись семь транспортных средств, в том числе три автобуса и грузовик.

В результате аварии погибли 10 человек, ещё 59 пострадали. Многие получили травмы уже на дороге, выйдя из автобусов, попавших в аварию. Из-за тумана их сбили ехавшие мимо автомобили.