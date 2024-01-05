Краснодар, 5 января, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Уровень воды в реках на территории города Сочи может подняться до неблагоприятных отметок. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«В период 10–12 часов 5 января и до конца суток 5 января в связи с ожидаемыми сильными осадками на территории города Сочи ожидаются подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в горной зоне возрастает риск схода селей малого объёма. Жителям рекомендовали соблюдать правила поведения в зоне внезапного затопления во время паводка.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года в Сочи из-за усиления ветра были повалены десятки деревьев и сорвана часть крыши пятиэтажного дома. Порывы ветра достигают 27–28 м/с. Спасатели и коммунальщики убрали упавшие деревья с проезжей части. Всего было привлечено более 150 человек и 130 единиц техники. Контролировал работу городской оперативный штаб.

Утром 23 декабря в Сочи три самолёта из-за непогоды отправили на запасные аэродромы. В Краснодарском крае действовали сразу несколько штормовых предупреждений.