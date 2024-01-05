Бандунг, Индонезия, 5 января, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Два пассажирских поезда столкнулись в индонезийской провинции Западная Ява, погибли четыре человека. Об этом сообщает 5 января портал Liputan6.

Global Look Press/Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency

Столкновение произошло утром на участке Чикаленгка — Хаурпугур на острове Ява. Многие вагоны перевернулись, травмы получили по меньшей мере 28 человек.

Представитель государственной железнодорожной компании KAI Двинанто Будиаджи сообщил, что среди пассажиров погибших нет. Смертельные травмы получили машинист, его помощник, сотрудник службы охраны и проводник.

Пассажиров эвакуировали, их доставят на ближайшую станцию. Компания-перевозчик пересадит их на другой транспорт, добавил Будиаджи.

Всего в двух поездах было 478 пассажиров: 287 человек в поезде Турангга и 191 человек в пригородном поезде Бандунг Рая.

Как сообщало ИА Регнум, два поезда — пустой состав и состав с пассажирами — столкнулись 4 января в метро Нью-Йорка. Один из поездов в результате сошёл с рельсов, лёгкие травмы получили 24 человека.

В декабре в Испании в результате столкновения двух поездов пострадали 13 человек. Авария произошла на станции Эль Чорро на линии средней дальности, соединяющей Малагу и Севилью.