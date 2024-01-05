Москва, 5 января, 2024, 09:48 — ИА Регнум. В России не зафиксированы случаи завоза западного энцефалита лошадей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Известия/Павел Волков

«В России не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей, ситуация контролируемая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу, для этого была задействована автоматизированная информационная система (АИС) «Периметр», которая позволяет анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В пресс-службе добавили, что в Аргентине было зарегистрировано 12 случаев заражения людей западным энцефалитом лошадей, шесть из которых были выявлены в провинции Санта-Фе.

Как передавало ИА Регнум, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что западный лошадиный энцефалит не представляет особой опасности для человечества, так как не передаётся через заражённых людей. Кроме того, вирус не представляет опасности для жителей России.

Ранее ВОЗ стало известно, что в Аргентине впервые за 27 лет зафиксировали случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE). Также уже известно о выявлении 1182 случаев инфицирования лошадей.