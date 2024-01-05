Нью-Дели, 5 января, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Грузовое судно MV Lila Norfolk, которое следовало под флагом Либерии с индийским экипажем на борту, было захвачено около побережья Сомали. Об этом сообщает агентство ANI, ссылаясь на военных чиновников.

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«На борту судна под флагом Либерии, которое было захвачено у побережья Сомали, находятся 15 индийских членов экипажа», — говорится в публикации.

Уточняется, что ВМС Индии внимательно следят за захваченным судном.

«Самолёты ВМС Индии ведут наблюдение за судном, и с экипажем установлена связь», — сообщает агентство, добавляя, что военный корабль ВМС Индии INS Chennai выдвинулся в регион, чтобы проконтролировать ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, телеканал Fox News 27 ноября 2023 года сообщил, что пираты, напавшие на танкер Central Park у побережья Йемена, были задержаны и допрошены военными США. Экипаж и груз на судне не пострадали. Установлено, что перевозивший фосфорную кислоту танкер Central Park, принадлежащий фирме Zodiac Maritime, был захвачен 26 ноября у берегов Йемена. Пятеро вооруженных боевиков-пиратов захватили танкер, но не смогли добраться до экипажа — моряки укрылись в безопасном помещении. Пираты хотели выломать двери, но не смогли, тогда они на своей лодке попытались вернуться к берегам Йемена.