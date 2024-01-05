Донецк, 5 января, 2024, 09:21 — ИА Регнум. ВСУ около полуночи обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:35 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 4 января ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке. В результате обстрела произошло прямое попадание в многоквартирный дом по улице Нарвской.

После обстрела ВСУ из-под завалов многоквартирного дома в Донецке спасли мужчину с осколочными ранениями, одна женщина погибла. Отмечается, что взрывоопасный предмет попал в квартиру на втором этаже жилого дома в Куйбышевском районе Донецка. В результате обрушилось перекрытие, два человека оказались под завалами.