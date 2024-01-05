Мелитополь, 5 января, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Киевский режим намеревался обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия и для этого устраивал провокации с Запорожской АЭС. Об этом заявил 5 января советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Александр Полегенько/ТАСС

«Они хотели имитировать ядерный взрыв [на Запорожской АЭС], то есть взорвать не ядерный снаряд, а картинку получить ровно как при ядерном взрыве — с грибом, столбом и так далее», — рассказал Карчаа ТАСС.

Любой ценой, по его словам, украинским властям нужно было добиться изменения радиационного фона. А это возможно, если нанести удар или повредить помещение с любыми делящимися материалами.

Потом Киев обвинил бы Россию в применении тактического ядерного оружия. Странам Запада это создало бы «шлюзы» для полноценного вступления в конфликт.

Именно поэтому, пояснил Карчаа, ВСУ наносили удары в том числе по сухому хранилищу ядерных отходов. Киев стремился к тому, чтобы объявить Россию — страну с обязательствами по обеспечению ядерной безопасности — безответственной.

Как сообщало ИА Регнум, Запорожская АЭС в городе Энергодаре контролируется российскими силами с конца февраля 2022 года. Подразделения ВСУ периодически обстреливают и жилые районы Энергодара, и территорию станции с применением артиллерии и БПЛА.

Ранее Карчаа отмечал, что большинство неисправностей на Запорожской АЭС связано с устаревшим оборудованием. Украинские власти уделяли замене оборудования очень мало внимания.