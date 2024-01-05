Москва, 5 января, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Заболеваемость респираторными инфекциями, вероятно, поднимется в России после новогодних каникул. Об этом заявил 5 января директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

Владимир Смирнов/ТАСС

По его словам, так происходит каждый год после возвращения людей в организованные коллективы после долгого отдыха. Эксперт посоветовал всем продолжать соблюдать меры предосторожности: мыть руки, пользоваться кожными антисептиками, дезинфицировать гаджеты, проветривать помещения и не контактировать с заболевшими.

«После новогодних праздников традиционно отмечается подъём заболеваемости респираторными инфекциями», — сказал «РИА Новости» Акимкин.

Он добавил, что в периоды подъёма заболеваемости нужно надевать маску в местах скопления людей. При первых признаках недомогания следует остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ранее вирусолог Елена Бурцева сообщила ИА Регнум о трёх важных правилах, которые помогут снизить риски заражения гриппом. По её словам, гражданам следует делать прививки, избегать мест массовых мероприятий и применять препараты, которые помогают иммунитету противостоять инфекциям.