Сеул, 5 января, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Подразделения Корпуса морской пехоты Республики Корея, как ожидается, проведут учения со стрельбой в ответ на артиллерийский обстрел КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на источники в военных кругах.

Rok Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предполагается, что в учениях примут участие части, которые расположены на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо.

Как передавало ИА Регнум, армия КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в район к северу от двух южнокорейских островов. Согласно данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, военные КНДР с 9:00 (3:00 мск) 5 января в течение двух часов провели более чем 200 выстрелов в район к северу от островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в Жёлтом море. Отмечается, что гражданское население и военные в Южной Корее не пострадали, снаряды упали к северу от Северной границы пограничной линии (NLL).

Отмечается, что снаряды упали в буферной зоне, установленной межкорейским соглашением от 19 сентября 2018 года.