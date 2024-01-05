Москва, 5 января, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Концепция организации оповещения населения, включающая порядок использования домофонов для предупреждения о ЧС, разрабатывается в России. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Разрабатывается концепция организации оповещения населения РФ, учитывающая новые технические возможности современных средств и способов оповещения, в том числе в целях определения порядка использования домофонных систем», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Отмечается, что для некоторых домофонных систем в многоквартирных домах есть техническая возможность сопряжения с системами оповещения населения.

В ведомстве уточнили, что органы власти в регионах и муниципальных образованиях наделены полномочиями по созданию систем оповещения населения, они принимают решения по использованию различных технических решений в целях оповещения граждан.

В настоящее время специалисты работают над актуализацией нормативно-методического обеспечения с учётом необходимости применения новых отечественных технологий, добавили в МЧС.

В настоящее время граждан оповещают о чрезвычайных ситуациях через громкоговорители, СМС-рассылки, автомобили с экранами, которые выставляются в людных местах.

Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Закон о едином порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии готовности систем оповещения населения Госдума приняла в октябре 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал необходимой всеобщую проверку систем оповещения. В качестве примера он привёл Японию, где регулярно проводятся учения по экстренной эвакуации. Песков добавил, что необходимо проводить учения и в других сферах.