КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов в направлении Южной Кореи
Yonhap: КНДР выпустила около 200 снарядов в направлении островов Южной Кореи
Сеул, 5 января, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Армия КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в район к северу от двух южнокорейских островов. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на военных Южной Кореи.
Согласно данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, военные КНДР с 9:00 (3:00 мск) 5 января в течение двух часов провели более чем 200 выстрелов в район к северу от островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в Жёлтом море.
Отмечается, что гражданское население и военные в Южной Корее не пострадали, снаряды упали к северу от Северной границы пограничной линии (NLL).
В материале указано, что военное соглашение между Южной и Северной Кореей от 19 сентября 2018 года установило морскую демилитаризованную зону, предназначенную для предотвращения военных столкновений в районах вокруг NLL в Жёлтом и Восточном морях. Проведение артиллерийской стрельбы и морских манёвров в этой зоне нарушает условия военного соглашения, отметило агентство.
Как передавало ИА Регнум, ранее правительство Южной Кореи объявило эвакуацию с приграничного с КНДР острова Ёнпхёндо в Жёлтом море из-за возможной провокации.
Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Кореи 4 января сообщило, что риски прямого столкновения Вооружённых сил КНДР и Республики Корея в 2024 году наиболее высоки.
По информации ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его государство «без малейшего колебания нанесёт сокрушительный удар и уничтожит столицы врага», использовав при этом весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации с КНДР. Отмечается, что лидер КНДР выразил уверенность в том, что 2024 год станет «расцветом укрепления подготовки к войне».