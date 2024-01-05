Сеул, 5 января, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Армия КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в район к северу от двух южнокорейских островов. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на военных Южной Кореи.

Иван Шилов ИА Регнум Лидер КНДР Ким Чен Ын

Согласно данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, военные КНДР с 9:00 (3:00 мск) 5 января в течение двух часов провели более чем 200 выстрелов в район к северу от островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в Жёлтом море.

Отмечается, что гражданское население и военные в Южной Корее не пострадали, снаряды упали к северу от Северной границы пограничной линии (NLL).

В материале указано, что военное соглашение между Южной и Северной Кореей от 19 сентября 2018 года установило морскую демилитаризованную зону, предназначенную для предотвращения военных столкновений в районах вокруг NLL в Жёлтом и Восточном морях. Проведение артиллерийской стрельбы и морских манёвров в этой зоне нарушает условия военного соглашения, отметило агентство.

Как передавало ИА Регнум, ранее правительство Южной Кореи объявило эвакуацию с приграничного с КНДР острова Ёнпхёндо в Жёлтом море из-за возможной провокации.

Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Кореи 4 января сообщило, что риски прямого столкновения Вооружённых сил КНДР и Республики Корея в 2024 году наиболее высоки.

По информации ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его государство «без малейшего колебания нанесёт сокрушительный удар и уничтожит столицы врага», использовав при этом весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации с КНДР. Отмечается, что лидер КНДР выразил уверенность в том, что 2024 год станет «расцветом укрепления подготовки к войне».