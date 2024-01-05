Сеул, 5 января, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи объявило эвакуацию с приграничного с КНДР острова Ёнпхёндо в Жёлтом море из-за возможной «провокации», сообщило 5 января агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Представитель местной администрации заявил, что было получено извещение от военных о ситуации, связанной с провокацией со стороны Северной Кореи. После этого была объявлена эвакуация, поскольку в указанном районе не исключены боевые действия.

По данным агентства, ответственная за небольшую группу островов Ёнпхёндо администрация дважды объявила об эвакуации населения — в 12:02 и в 12:30 (06:02 и 06:30 мск).

Население острова, в районе которого должны были пройти учения морской пехоты Южной Кореи, составляет около 2,1 тысячи человек.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения КНДР с Южной Кореей. По его мнению, Сеул сделал государственной политикой объединение на основе поглощения и единообразности системы. В этой связи лидер КНДР уточнил, что отношения двух стран больше не отношения соплеменников, они стали враждебными, отношениями находящихся в состоянии войны государств.

Риски прямого столкновения Вооружённых сил КНДР и Республики Корея в 2024 году наиболее высоки, сообщило 4 января Центральное телеграфное агентство Кореи.

Также агентство передавало, что, согласно заявлению Ким Чен Ына, КНДР «без малейшего колебания нанесёт сокрушительный удар и уничтожит столицы врага», при этом будет использован весь имеющийся арсенал в случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации с КНДР.