Владивосток, 5 января, 2024, 07:42 — ИА Регнум. В Приморском крае в дорожной аварии погибли три человека, в том числе ребёнок, сообщили 5 января в региональной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на 699-м км автодороги Хабаровск — Владивосток.

«Водитель Toyota Nadia, 1980 года рождения, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Camry. <…> В результате ДТП погибли водитель, женщина-пассажир и малолетний ребёнок, которые находились в Toyota Nadia», — уточнили в краевой прокуратуре.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3857637" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Также пострадала несовершеннолетняя пассажирка Toyota Nadia, её с травмами госпитализировали.

Водитель Toyota Camry и мужчина — пассажир Toyota Nadia отказались от госпитализации.

По факту ДТП организована прокурорская проверка.

Как сообщало ИА Регнум, днём 8 декабря в Партизанском районе Приморского края перевернулся школьный автобус, перевозивший 21 ребёнка. По предварительным данным, водитель автобуса поворачивал налево и не уступил дорогу автомобилю Toyota Sprinter. Дети были на экскурсии во Владивостоке и возвращались домой в село Сергеевка. Все ребята перед поездкой пристегнулись ремнями безопасности.

В ноябре 2023 года в районе дома № 15 на улице Кирова в городе Артёме Приморского края маршрутный автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Предварительно установлено, что водитель автобуса не учёл дистанцию до впереди движущегося грузовика DAF и совершил с ним столкновение. В ДТП пострадали пять человек.