Вашингтон, 5 января, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Жизни всех гражданских лиц имеют значение, заявила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани, комментируя критику России в адрес организации после ударов по Белгороду.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц. У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру», — сказала она «РИА Новости».

Глава УВКПЧ Фолькер Тюрк, по словам пресс-секретаря, запросил доступ для посещения России, конкретная дата визита пока не запланирована.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили свыше 450 квартир и 12 частных домов.

После ударов по Белгороду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил власти Украины, которые, по его словам, охвачены бессильной злобой и преследуют цель убить как можно больше русских людей. Дипломат подчеркнул, что атака на Белгород является неизбирательным и комбинированным актом терроризма. По мнению Небензи, реакция ООН на удар по Белгороду со стороны ВСУ является невнятной.

В постоянном представительстве России при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) заявили, что руководство организации в лице генерального секретаря Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты заняло сторону киевского режима, не осудив обстрелы Белгорода.

Президент России Владимир Путин после удара ВСУ по Белгороду заявил, что нападение не останется безнаказанным. Также он назвал эту атаку террористическим актом. Киевский режим пытается запугать россиян, сказал Путин. Он добавил, что внутри у него «всё кипит» после удара ВСУ по жилым кварталам в центре Белгорода, и подчеркнул, что РФ не будет наносить аналогичных ударов, а продолжит уничтожать военные объекты на Украине.