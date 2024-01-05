Наступивший 681-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован призывом к депутатам Верховной рады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он предложил народным избранникам самим отправиться на фронт, если провести дополнительную мобилизацию невозможно.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Залужный раскритиковал законопроект о мобилизации, сказав депутатам, что ему «нужны люди и что ему некем воевать», информирует украинское издание New Voice со ссылкой на одного из парламентариев.

Тем временем на купянском направлении военнослужащие разведки группировки войск «Запад» с использованием БПЛА вскрыли замаскированные военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ), миномёты и личный состав.

К северо-западу от Артёмовска разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выявили скопление пехоты противника, а расчёты противотанковых комплексов ракетами ПТРК «Фагот» и ПТРК «Корнет» уничтожили ещё около двух отделений пехоты.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.