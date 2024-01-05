Вашингтон, 5 января, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Генассамблея ООН проведёт 9 января заседание из-за того, что США заблокировали в Совбезе поправку России к резолюции по сектору Газу. Об этом сообщил председатель сессии Дэннис Фрэнсис.

Un.org Генассамблея ООН

Фрэнсис в своём письме информировал, что намерен созвать утром 9 января пленарное заседание Генеральной Ассамблеи для дебатов по вопросу, в отношении которого «одним постоянным членом» было наложено вето.

Как передавало ИА Регнум, Россия предложила поправку к резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании совета. Однако США поправку заблокировали.

Власти Израиля приняли резолюцию СБ ООН с таким пониманием, что «создание условий» для длительного прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора Газа. Так прокомментировал резолюцию в своём Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, напомнив, что Россия предупреждала в процессе голосования по гуманитарной резолюции по Газе об этом.

22 декабря Совбез ООН также принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.