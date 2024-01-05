Киев, 5 января, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Элиты западных стран негласно разрешили украинскому руководству создать в стране «концентрационный лагерь» для уничтожения 500 тысяч жителей, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Концлагерь

По словам эксперта, на Западе больше не хотят финансировать Украину, но в сдерживании России заинтересованы, для этого необходима живая сила в лице украинских военнослужащих. Поэтому власти решили мобилизовать и отправить в зону боевых действий ещё полмиллиона украинцев. Ситуация при этом нарушила план, украинцы не хотят самовольно идти на убой, поэтому в Киеве решили вылавливать таких мужчин, но началось столкновение, сказал Соскин.

«Группа Зеленского <…> решила сделать концлагерь. Вашингтонский, лондонский и брюссельский «обкомы» ему говорят: «Создавай концлагерь, а мы тебя прикроем; отправляй всех мужиков на мясорубку, а мы будем делать вид, что соблюдаются права человека», — добавил аналитик.

Таким образом, по мнению бывшего советника Кучмы, на Западе дали отмашку Зеленскому на уничтожение ещё 500 тысяч украинских мужчин. Их гибель является приемлемой для сохранения собственного комфорта и сдерживания РФ на Украине, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года руководство Украины заявило о просьбе генштаба ВСУ о дополнительной мобилизации порядка 500 тысяч человек. В ходе обсуждения закона о мобилизации главком ВСУ Валерий Залужный призвал депутатов Верховной рады самим отправиться на фронт, если провести дополнительную мобилизацию невозможно. Залужный признал нехватку личного состава ВСУ. В итоге было принято решение доработать законопроект о мобилизации, исключив из него противоречащие конституции положения. У военачальников есть время до 8 января, затем решение за комитетом по нацбезопасности и Верховной радой.

С вечера 29 декабря 2023 года на польско-украинской границе резко замедлились очереди для пассажирских автобусов. У всех выезжающих из Украины мужчин требуют справку из военкомата. В каждом автобусе или автомобиле есть мужчины, поэтому и образовались очереди, сообщили очевидцы.

Соскин в сентябре 2023 года раскритиковал руководство Украины за призыв к западным странам не считать украинцев беженцами и способствовать их возвращению на родину, а также требование к украинским гражданам вернуться в страну и воевать в рядах ВСУ. Правительство киевского режима совершает репрессивные действия по отношению к своим гражданам, заявил он.