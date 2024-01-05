Вашингтон, 5 января, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, форварды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вызваны для участия в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Первым был объявлен список участников от Восточной конференции. В него вошли 16 хоккеистов. Матч звёзд пройдёт с 1 по 3 февраля в Торонто.

Всего лига выберет 32 игрока для участия — по одному от каждого клуба, ещё 12 будут отобраны с помощью голосов болельщиков.

НХЛ также определит капитанов, которые соберут четыре команды для мини-турнира в формате «3 на 3».

Также НХЛ чуть позже объявила список 16 участников Матча звезд от Западной конференции. Из россиян в него попал лишь нападающий Кирилл Капризов.

Александр Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ, в списки не попал.

Как сообщало ИА Регнум, нападающие Александр Овечкин и Кирилл Капризов вошли в число звёзд игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

38-летний хоккеист Овечкин довёл общее число своих голов в регулярных чемпионатах до 830. Рекордсменом лиги является Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

Российский вратарь клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов выставлен на драфт отказов НХЛ.