Киев, 5 января, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко обратился с призывом к главе киевского режима Владимиру Зеленскому разобраться с блокировкой польско-украинской границы. Своё обращение он опубликовал в соцсетях.

Андрей Выползов ИА REGNUM Польская граница

Парламентарий аргументировал призыв разобраться с Польшей тем, что Украина «не может воевать на несколько фронтов».

«Мир не украиноцентричен и никогда таким не будет — это нам только может казаться. Лучше к этому подготовиться заранее — могут быть большие и очевидные проблемы», — написал депутат в обращении к Зеленскому.

Кучеренко настойчиво призвал украинского лидера взять ситуацию под личный контроль.

Как передавало ИА Регнум, польские фермеры вновь заблокировали пункт пропуска «Медика — Шегини» на границе с Украиной. Об этом 4 января сообщила украинская госпогранслужба.

Этот пункт пропуска стал четвёртым заблокированным погранпереходом из восьми действующих на границе двух стран. На этом направлении въезда на Украину ожидают около 800 грузовиков.

Польские перевозчики блокируют пункты пропуска с ноября 2023 года.