Южно-Сахалинск, 5 января, 2024, 04:20 — ИА Регнум. В ночь на 5 января в южной части Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7, сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Martin Luff Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах западнее города Невельска. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области добавили, что землетрясение ощущалось в городах Невельске и Горнозаводске. При этом тревогу цунами не объявляли. По предварительным данным, погибших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4. Его эпицентр был расположен в 11 км восточнее села Пильво Смирныховского района. Очаг подземных толчков располагался на глубине 3 км.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 1 января в 16:06 (10:06 мск) в префектуре Исикава на западе крупнейшего японского острова Хонсю. Через четыре минуты последовал другой толчок магнитудой 7,4. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Власти Японии объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб.