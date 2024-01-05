Симферополь, 5 января, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Политическая элита Польши оказалась одним из главных провокаторов НАТО. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов «РИА Новости».

Георгий Мурадов. (сс) AlexMorgan007

По словам дипломата, несмотря на смену власти в Польше, политики продолжают играть роль главных натовских провокаторов.

«Они уверенно идут курсом превращения своей страны в первого смертника Запада, желающего сгореть в пламени большой войны», — считает Мурадов.

При этом постпред акцентировал, что основным маршрутом поставок вооружения будет именно Польши.

Как сообщало ИА Регнум, предоставление дальнобойных ракет киевскому режиму может спровоцировать прилёты в Польшу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Украине дальнобойное оружие.

Она добавила, что Сикорский озвучивает «только американские» идеи, тем самым действуя против собственной страны.

Войска НАТО могут появиться на Украине в случае возникновения ещё больших проблем у ВСУ на фронте, заявил в интервью TalkTV полковник ВС Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.