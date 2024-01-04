В США раскрыли недостаток военной стратегии Запада
NI: российские «Ланцеты» показали недостаток западной военной стратегии
Вашингтон, 5 января, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Массовое применение российских ударных дронов «Ланцет» в зоне специальной военной операции указывает на недостаток военной стратегии Запада, где сосредоточены на производстве наиболее дорогостоящей техники, написал американский журнал The National Interest.
Автор статьи привёл термин «товаризация», объяснив это тем, как бывший предмет роскоши становится повседневным товаром. Подобное происходит и в военной сфере, отметил журналист.
«Технологии, изначально разрабатывавшиеся именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), перешли в потребительский сегмент и стали доступнее по цене», — написал обозреватель.
В качестве примера приводится российский беспилотник «Ланцет», сборка которого проста и не занимает много времени. При сравнении затрат Россия может произвести около 314 «Ланцетов» на каждый немецкий танк «Леопард». Вряд ли при этом можно сравнивать «Леопард 2» по своим боевым возможностям с почти 700 «Ланцетами», подчеркнул эксперт.
В материале говорится о широком использовании ВС России таких дронов для поражения танков и другой техники ВСУ, подобные видеокадры стали обычным явлением.
Как сообщало ИА Регнум, старший редактор американского журнала The American Conservative Сумантра Майтра оценил возможности ВС РФ с помощью дронов создавать в зоне спецоперации смертельные ловушки для поставленной западной техники. По его словам, в большом количестве российские беспилотники помогают военным отслеживать и обездвиживать немецкие танки.
Расчёты российских операторов БПЛА являются приоритетной целью для украинских военных, однако потери ВСУ в результате ударов «Ланцетами» существенно превышают количество попыток атаковать расчёты российских беспилотников. Россия также эффективно применяет БПЛА в уничтожении складов с боеприпасами и командных пунктов ВСУ, отметил зампредседателя Комитета Госдумы Федерального собрания РФ по обороне Дмитрий Саблин.