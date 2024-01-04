Вашингтон, 5 января, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Массовое применение российских ударных дронов «Ланцет» в зоне специальной военной операции указывает на недостаток военной стратегии Запада, где сосредоточены на производстве наиболее дорогостоящей техники, написал американский журнал The National Interest.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

Автор статьи привёл термин «товаризация», объяснив это тем, как бывший предмет роскоши становится повседневным товаром. Подобное происходит и в военной сфере, отметил журналист.

«Технологии, изначально разрабатывавшиеся именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), перешли в потребительский сегмент и стали доступнее по цене», — написал обозреватель.

В качестве примера приводится российский беспилотник «Ланцет», сборка которого проста и не занимает много времени. При сравнении затрат Россия может произвести около 314 «Ланцетов» на каждый немецкий танк «Леопард». Вряд ли при этом можно сравнивать «Леопард 2» по своим боевым возможностям с почти 700 «Ланцетами», подчеркнул эксперт.

В материале говорится о широком использовании ВС России таких дронов для поражения танков и другой техники ВСУ, подобные видеокадры стали обычным явлением.

Как сообщало ИА Регнум, старший редактор американского журнала The American Conservative Сумантра Майтра оценил возможности ВС РФ с помощью дронов создавать в зоне спецоперации смертельные ловушки для поставленной западной техники. По его словам, в большом количестве российские беспилотники помогают военным отслеживать и обездвиживать немецкие танки.

Расчёты российских операторов БПЛА являются приоритетной целью для украинских военных, однако потери ВСУ в результате ударов «Ланцетами» существенно превышают количество попыток атаковать расчёты российских беспилотников. Россия также эффективно применяет БПЛА в уничтожении складов с боеприпасами и командных пунктов ВСУ, отметил зампредседателя Комитета Госдумы Федерального собрания РФ по обороне Дмитрий Саблин.