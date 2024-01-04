Вашингтон, 5 января, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Один из самых известных миллиардеров планеты Илон Маск высказал мнение о вторжении в Россию кого бы то ни было и в любые времена. Он заявил, что это оказывалось всегда плохой затеей.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Стремление вторгнуться в Россию, независимо от времени года, всегда было плохой затеей», — написал Маск в социальной сети X под постом о вторжении Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году.

Как известно, французы обратились в бегство с наступлением холодов.

Он поставил своим смайликом под сомнение саму мысль вторгаться в Россию.

«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», — написал американский миллиардер.

Как сообщало ИА Регнум, 2024 год будет хуже предыдущих, предсказал в соцсети X Илон Маск.

31 декабря журналисты газеты The Financial Times предсказали компании Илона Маска Х банкротство в 2024 году. По словам автора материала, рекламодатели всё чаще отказываются от размещения в социальной сети.

Заявления представителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрея Юсова о вторжении ВСУ в Крым являются попыткой оправдать «собственное бессилие», заявил представитель Крымской межнациональной комиссии Заур Смирнов.