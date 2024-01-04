Нью-Йорк, США, 5 января, 2024, 02:25 — ИА Регнум. В метро Нью-Йорка 24 человека получили лёгкие травмы в результате столкновения поездов, сообщил 4 января представитель пожарной службы города Йен Свордс.

Robert Aakerman Метро Нью-Йорка

«Всего пострадали 24 человека», — заявил он, добавив, что серьёзных травм не зафиксировали.

Уточняется, что пустой состав метро столкнулся с пассажирским поездом. В результате аварии поезд сошёл с рельсов. На месте происшествия работают спасатели.

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Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года в США пассажирский поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовым автомобилем. Авария произошла между Чикаго и Лос-Анджелесом. В момент ЧП в поезде находились 243 пассажира.

В октябре 2021 года в метро Вашингтона произошел сход поезда с рельсов. Из эксплуатации пришлось вывести 60% парка всех вагонов городского метрополитена.